Ex Carl meint: Katie Price sendet trotz Freund heimlich SMS

Hängt sie noch an ihm? Katie Price (45) und ihr Ex-Freund Carl Woods (35) führten jahrelang eine On-off-Beziehung – das Model und der Realitystar konnten nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Doch nach langem Hin und Her hat sich das Paar im Januar wohl endgültig getrennt. Die sechsfache Mutter hat auch schon einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch nun behauptet Carl: Katie schreibt ihm noch immer Nachrichten – hinter dem Rücken ihres Partners JJ Slater!

Das wollte der Ex des Models wohl mit einem SMS-Screenshot auf Instagram beweisen. Auf dem Bild sollen mehrere Nachrichten zu sehen gewesen sein, die angeblich von Katie stammen. Carl hat sie und JJ verlinkt und eine sarkastische Botschaft hinterlassen: "Das hat sie auch hinter meinem Rücken gemacht. Viel Spaß beim Skifahren, Bruder" – die beiden frisch Verliebten sind aktuell nämlich zusammen im Skiurlaub. Von Carls Beitrag sowie von seinem Account fehlt mittlerweile jede Spur.

TV-Bekanntheit Georges Berthhonneau ist sich sicher, dass die Romanze zwischen Katie und dem "Married at First Sight"-Star nicht lang halten wird – allerdings eher seinetwegen... "JJ ist der größte Frauenheld", meinte er gegenüber Closer. "Sie wird am Ende ein gebrochenes Herz haben, weil er definitiv nicht auf lange Sicht da sein wird."

Carl Woods, Ex-Freund von Katie Price

Katie Price

John Joe Slater, "Married at First Sight"-Bekanntheit

