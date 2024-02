Darum hält Katie Price ihre Beziehung zu JJ bisher geheim!

Sie schmieden große Pläne! Katie Price (45) und der "Married at First Sight"-Star John Joe Slater sollen miteinander anbandeln. Nachdem die Ex von Carl Woods (34) auf einem Date mit dem Reality-TV-Star erwischt wurde, stellt sich vor allem eine Frage: Warum äußert sich das angebliche Paar nicht zu seiner Verbindung, obwohl beide ansonsten für ihre Offenheit bekannt sind? Katie und JJ wollen ihre Beziehung mit einem gewaltigen Bang ankündigen!

Das berichtet ein Insider gegenüber The Sun. "Sie haben vor, ihre Liebe im großen Rahmen zu enthüllen und man hat ihnen gesagt, desto länger sie warten, desto mehr wird diese Neuigkeit wert sein!", plaudert die Quelle aus und erklärt, dass das It-Girl und JJ eine Ankündigung planen, die für beide äußerst lukrativ sein wird. Worum es sich dabei genau handele, ist bisher nicht bekannt.

Und bei Katie sollen auch erste Gefühle vorhanden sein. Der Insider enthüllt: "Sie hat den Ruf, sich schnell zu verlieben. Und bis jetzt sieht es so aus, als ob es mit JJ nicht anders ist." So habe die 45-Jährige bereits die Freunde ihres Neuen kennengelernt, während die Turteltauben einige Zeit in JJs Heimat Essex miteinander verbrachten.

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / johnjoeslater John Joe Slater, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price, britischer Reality-TV-Star

