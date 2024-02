Fans enttäuscht? Dua Lipa strahlt ohne Callum bei den BAFTAs

Die Fans hatten sicherlich etwas anderes erhofft! Kurz nach der Trennung von dem Regisseur Romain Gavras (42) wurde Dua Lipa (28) bereits eine neue Romanze nachgesagt: Seit Anfang des Jahres soll die Sängerin mit dem Schauspieler Callum Turner (34) anbandeln. Und tatsächlich: Immer wieder wurden die beiden Turteltauben in den vergangenen Wochen gemeinsam gesehen. Ein Insider war sich daher sicher, dass Dua und Callum bei den diesjährigen BAFTA Awards ihr Pärchendebüt feiern – doch nun strahlt sie alleine auf dem roten Teppich!

Das zeigen die aktuellen Bilder aus London: So posieren die 28-Jährige und der The Crown-Star für das Blitzlichtgewitter der Fotografen – allerdings getrennt voneinander! So erscheint Dua in einem roten Abendkleid mit einer XXL-Schleppe auf dem Red Carpet, während Callum einen klassischen Anzug trägt.

Ob die beiden dennoch den restlichen Abend gemeinsam verbringen werden? Bereits bei den diesjährigen Grammy Awards hofften Fans, dass die "Dance The Night"-Interpretin neben dem Serienstar auf dem roten Teppich posieren wird – dem war allerdings nicht so. Die beiden ließen es sich trotzdem nicht nehmen, die Zeit gemeinsam zu genießen: Sie besuchten still und heimlich die Afterparty des großen Events zusammen!

Action Press/ Roger / BACKGRID Callum Turner und Dua Lipa bei der Grammy-Afterparty, 2024

Getty Images Callum Turner, Schauspieler

Action Press / Roger / BACKGRID Callum Turner und Dua Lipa bei der Grammy-Afterparty, 2024

