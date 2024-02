Feiern Dua Lipa und Callum bei BAFTAs ihr Red-Carpet-Debüt?

Wird es etwa ernst? Dua Lipa (28) und Callum Turner (34) sorgen bereits seit geraumer Zeit für jede Menge Schlagzeilen. Denn die beiden Superstars sollen seit Anfang des Jahres miteinander anbandeln. Immer wieder war das Paar auf gemeinsamen Dates gesichtet worden. Bisher machten die "Levitating"-Interpretin und der Schauspieler ihre Liebe jedoch noch nicht ganz offiziell. Das könnte sich jedoch schon sehr bald ändern: Bei den BAFTA Awards sollen Dua und Callum gemeinsam über den Red Carpet laufen.

"Dua und Callum sind seit einiger Zeit unzertrennlich und haben sich Hals über Kopf ineinander verliebt", verrät eine Quelle gegenüber The Sun. Eben auch aus diesem Grund sollen die 28-Jährige und der neue Mann an ihrer Seite die heutigen BAFTA Awards für einen ganz besonderen Moment in ihrer Liebesgeschichte nutzen. "Die BAFTAs sind das perfekte Ereignis für sie, um gemeinsam über den roten Teppich zu laufen [...]. Alle Augen werden auf sie gerichtet sein und sie freuen sich darauf, ihre Romanze öffentlich zu besiegeln", meint der Insider zudem zu wissen.

Auch wenn ihr gemeinsames Erscheinen bei der Preisverleihung ihr erster offizieller Auftritt wäre, ist es jedoch lange nicht die erste Datenight der Turteltauben. Schon bei der Afterparty der diesjährigen Grammy Awards erschienen Dua und der "Phantastische Tierwesen"-Darsteller Hand in Hand im Chateau Marmont in Los Angeles.

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Getty Images Callum Turner, Schauspieler

Action Press / Roger / BACKGRID Callum Turner und Dua Lipa bei der Grammy-Afterparty, 2024

