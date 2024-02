Gemma Collins startet Hochzeitsplanung mit Verlobten Rami!

Läuten da etwa schon bald die Hochzeitsglocken? Im Dezember 2021 hatte Gemma Collins (43) die Verlobung mit ihrem langjährigen Partner Rami Hawash bekannt gegeben. Den Schritt vor den Altar wagten die The Only Way Is Essex-Bekanntheit und ihr Liebster bisher jedoch noch nicht. Das könnte sich allerdings schon bald ändern. Gemma verrät jetzt, dass sie aktuell dabei ist, ihre Hochzeit zu planen!

Auf Instagram-Story teilt die 43-Jährige einen kurzen Clip, in dem sie mit Rami und ihrer Mutter Joan beim Abendessen in der heimischen Küche sitzt. "Hochzeitsplanung! Mutter ist bereit", betitelt sie die Aufnahme geheimnisvoll. Genauere Details bezüglich ihrer Planung will die Unternehmerin jedoch bisher noch nicht preisgeben.

Gemma und Rami können auf eine turbulente Beziehung zurückblicken. Vor 14 Jahren waren die beiden zum ersten Mal zusammen gekommen. Seitdem führten die beiden eine wilde On-off-Beziehung. Erst vor wenigen Monaten sollen sich die beiden für eine kurze Zeit lang wieder getrennt haben.

Getty Images Gemma Collins im Januar 2020 in London

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rami Hawash im März 2022

Getty Images Gemma Collins bei der "Cinderella"-Premiere in London, August 2021

