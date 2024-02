Travis Kelce feiert sein Filmdebüt als Hollywoodproduzent

Erst gewinnt er beim Super Bowl, jetzt will er nach Hollywood! Bei Travis Kelce (34) läuft es momentan rund. Er und Taylor Swift (34) scheinen seit Monaten glücklich verliebt zu sein, und am Sonntag siegte er mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, auch noch beim Super Bowl. Nun wagt sich der Footballspieler an eine neue Herausforderung: Travis möchte nach Hollywood – jedoch nicht als Schauspieler, sondern als Produzent. Sein erster Film wird bereits im März Premiere feiern.

Variety bestätigt, dass der Chiefs-Spieler sein Filmdebüt mit "My Dead Friend Zoe" am 9. März auf dem South by Southwest Festival geben wird. Die Hauptrollen werden von Sonequa Martin-Green (38), Natalie Morales (39), Ed Harris (73) und Morgan Freeman (86) gespielt. Die dramatische Komödie handelt vom Treffen einer Afghanistan-Veteranin, ihrer besserwisserischen und zudem toten besten Freundin aus der Armee und ihrem Großvater, einem Vietnam-Veteranen, in einem Haus am See. Es ist die erste Produktion, die durch Steuergutschriften für erneuerbare Energien finanziert wird.

Überraschenderweise ist das nicht Travis' erster Job im Showbusiness. Bereits im vergangenen Jahr moderierte er die Fernsehsendung "Saturday Night Live" und entdeckte dabei eine neue Leidenschaft. "SNL hat mich glücklich gemacht und einen neuen Karriereweg eröffnet […]", erklärte der Freund von Taylor bei einer Pressekonferenz der Kansas City Chiefs.

Anzeige

Getty Images Travis Kelce bei einer Zeremonie der Kansas City Chiefs, Juni 2023

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, 2023

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Sportstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de