Zum 70. Geburtstag: Ein Rückblick auf John Travoltas Leben

John Travolta feiert heute seinen 70. Geburtstag! Der "Born To Be Wild"-Darsteller ist einer der begehrtesten Schauspieler Hollywoods. Schon als kleiner Junge sah er sich auf den großen Leinwänden in verschiedenen Rollen. Mittlerweile ist der Filmstar bereits seit über 50 Jahren im Business. Und auf seinem Weg durchlebte er einige Höhen und Tiefen... Promiflash hat zur Feier des Tages Johns prägnanteste Meilensteine zusammengefasst!

Im Alter von 16 Jahren hatte er die Entscheidung gefasst, die Highschool vorzeitig zu beenden, um sich auf den New Yorker Bühnen zu versuchen. Das Musical "Grease" brachte ihmdie ersten großen Erfolge. Seinen Durchbruch schaffte er Ende der 70er-Jahre mit seinen Filmrollen in "Saturday Night Fever" und "Grease" an der Seite von Olivia Newton-John (✝73). Nach einer rund zehnjährigen Auszeit und einer aufkommenden Flaute erlebte er 1994 durch seine Darstellung in Quentin Tarantinos (60) "Pulp Fiction" ein Comeback.

In seinem Privatleben musste der Künstler einige Schicksalsschläge verkraften. 1977 starb seine geliebte Kollegin Diana Hyland an Brustkrebs, ein Jahr später verlor er seine Mutter. Aufgrund der Todesfälle legte er seine Karriere eine Zeit lang auf Eis. 1991 heiratete John (70) die Schauspielerin Kelly Preston (✝57), mit der er drei Kinder bekommen hatte. Sohnemann Jett starb im Alter von 16 Jahren an einem Krampfanfall. 2020 starb seine Gattin nach 29 Ehejahren, ebenfalls an Brustkrebs.

Action Press / United Archives GmbH John Travolta und Olivia Newton-John 1983

Getty Images John Travolta bei den Critics' Choice Awards in Santa Monica im Dezember 2016

Getty Images Kelly Preston, Benjamin Travolta, John Travolta und Ella Travolta 2018

