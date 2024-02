Beziehung mit Kim Virginia? Für Twenty4tim muss alles passen

Was läuft da wirklich bei den beiden? Nachdem sich Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23) im Dschungelcamp kennengelernt hatten, wollten sich die TV-Bekanntheit und der Influencer außerhalb der TV-Show kennenlernen. So kam es neben einer wilden Knutscherei an Karneval auch zu heißem Sex. Doch wie ist der aktuelle Stand bei den beiden? Kann sich Tim eine Beziehung mit Kim vorstellen?

In seiner Instagram-Story beantwortet der 23-Jährige einige Fragen seiner Fans. Ein Follower möchte wissen, was genau zwischen ihm und Kim läuft. "Wir sind in einer Kennenlernphase, aber nicht zusammen", antwortet Tim ehrlich. Die beiden würden momentan einfach schauen, was daraus wird. "Für eine Beziehung muss sehr vieles stimmig sein", stellt die Netzbekanntheit klar. Genau das finde Tim derzeit heraus.

Kurz vorher packte Tim in einem Livestream ein intimes Detail zu seinem und Kims Sexleben aus. Nachdem ihn Cora Schumacher (47) und Sarah Kern (55) diesbezüglich in die Mangel genommen hatten, gab er zu: "Ja, hatte ich!" Es sei bislang aber nur bei diesem einen Schäferstündchen geblieben.

RTL Lucy Diakovska, Twenty4tim und Kim Virgina Hartung im Dschungelcamp 2024

Instagram / twenty4tim/ Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Realitystars

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Social-Media-Star

