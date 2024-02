Brad Pitt hat durch Ines "seinen Funken wiedergefunden"!

Ist sie seine Traumfrau? Nach der Trennung von Angelina Jolie (48) hat Brad Pitt (60) sein Herz vermutlich an Ines De Ramon verloren. Die beiden sollen seit 2022 miteinander anbandeln – offiziell gaben sie ihre Liebe zwar noch nicht bekannt, zeigen sich aber immer öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit und sollen bereits zusammen wohnen. Die Turteltauben könnten wohl glücklicher nicht sein. Jetzt verrät ein Insider, wie gut Ines zu ihrem Brad passt!

Gegenüber People offenbart die besagte Quelle einige Details über den Schauspieler und die Schmuck-Managerin. Die Beauty sei nach der Trennung von der "Maleficent"-Bekanntheit die erste Frau, mit der es Brad ernst meine. "Mit Ines hat er seinen Funken wiedergefunden", heißt es. "Brad ist sehr glücklich und liebt es, Zeit mit ihr zu verbringen", schwärmt der Informant. Der Einzug in die Villa des 60-Jährigen sei daher keine Überraschung gewesen.

Wie groß die Gefühle des "Fight Club"-Darstellers für die Brünette sind, bewies er wohl am Valentinstag. Brad soll einen riesigen Blumenstrauß an den Arbeitsplatz seiner Auserwählten geschickt haben. Bildern zufolge, die Daily Mail vorliegen, verließ sie das Büro in Gesellschaft einer Assistentin, die das Bouquet transportierte.

MEGA Brad Pitt und Ines De Ramon

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Instagram / inesdrmn Ines De Ramon, Schmuckdesignerin

