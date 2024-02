Nächster Schritt: Brad Pitt und Ines wohnen schon zusammen

Brad Pitt (60) und Ines De Ramon sind den nächsten Schritt gegangen. Nach der Trennung von Angelina Jolie (48) soll der Hollywoodstar sein Glück mit der Schmuckdesignerin gefunden haben. Ihre Beziehung machten sie bisher zwar nicht offiziell, aber mittlerweile verstecken sie sich in der Öffentlichkeit auch nicht mehr. Jetzt sollen sie sogar einen neuen Abschnitt eingeleitet haben: Brad und Ines leben wohl schon zusammen!

Laut mehreren Quellen sollen Brad und Ines tatsächlich zusammengezogen sein. Die Ex von Paul Wesley (41) ist angeblich in die Villa ihres Liebsten eingezogen. "Es ist noch nicht so lange her. Es läuft sehr gut und sie ist glücklicher denn je", meint einer der Insider gegenüber People. Vollständig ausgezogen ist sie wohl aber nicht: Ines habe ihre eigene Wohnung noch nicht verkauft, sondern behalten.

Ines ist für Brad wohl auch eine Art Sicherheitsnetz, das ihn davon abhält, in Sachen Alkohol rückfällig zu werden. Obwohl der "Bullet Train"-Darsteller seit mehreren Jahren trocken ist, soll er nämlich große Angst haben, wieder zur Flasche zu greifen. Gemeinsam machen sie angeblich aromatherapeutische Übungen. "Die Praxis der Geisteszentrierung hat ihm geholfen, seine Angst zu überwinden. Er ist wirklich sehr auf seine Nüchternheit bedacht, weil er weiß, ein Rückfall könnte sich auf seine Familie und sein Geschäft auswirken", erklärt ein Insider gegenüber OK!.

MEGA Brad Pitt und Ines De Ramon

Instagram / inesdrmn Ines De Ramon, Schmuckdesignerin

Getty Images Brad Pitt im Februar 2020 in Los Angeles

