Fans sind begeistert von Mick Schumacher und Lailas Selfie

Die Fans lieben den Anblick dieses Powerpaares! Mick Schumacher (24) hatte im vergangenen August seine Beziehung mit Laila Hasanovic öffentlich gemacht. Seitdem zeigen sich der Rennfahrer und das dänische Model immer wieder total verliebt im Netz. Bei einem Event gaben die beiden kürzlich ihr Pärchendebüt. An diesem Abend entstand außerdem ein süßes Foto: Laila teilt ein verliebtes Selfie mit Mick – die Fans sind begeistert.

Auf Instagram postet die Blondine ein Spiegelselfie mit ihrem Liebsten. Mick ist auf dem Foto nur von hinten zu sehen. Er trägt einen schicken Anzug und legt seinen Arm um seine Freundin, die in einem engen Kleid vor dem Spiegel posiert. Laila und Mick wirken total verliebt. Davon sind offenbar auch die Fans der beiden überzeugt. "Ihr seid hinreißend zusammen", kommentiert eine Person unter dem Beitrag. Eine andere bezeichnet die zwei als "Traumpaar".

Am selben Tag hatten Mick und Laila ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar. Beim 53. Ball des Sports in Frankfurt posierten der 24-Jährige und seine Liebste in denselben Outfits für die Kameras. Total vertraut legte der Sohn von Michael Schumacher (55) seine Hand um die Hüfte seiner Freundin, während die beiden breit lächelten.

Anzeige

Instagram / lailahasanovic Laila Hasanovic und Mick Schumacher, Februar 2024

Anzeige

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer

Anzeige

Getty Images Mick Schumacher und Laila Hasanovic

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de