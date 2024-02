Ganz in Weiß: So schön strahlt Kristen Stewart auf Berlinale

Kristen Stewart (33) weiß sich gut zu kleiden! Bereits im vergangenen Jahr war die Schauspielerin in die deutsche Hauptstadt gereist, um als Jurymitglied der Berlinale die besten Darbietungen zu ehren. Dieses Mal steht der Twilight-Star aber für einen der teilnehmenden Filme vor der Kamera und darf auf einen der begehrten Preise hoffen. Zu der Premiere ihres Filmes "Love Lies Bleeding" entschied sich Kristen für diesen besonderen Look!

Am Sonntag lockte der Hollywoodstar nicht nur zahlreiche Fans zum Berlinale Palast, sondern auch Fotografen, die seinen eleganten Look ablichteten. Dieser bestand aus einem weißen Blazer, unter dem ein Stück von Kristens Bauch hervorlugte. Unten herum trug die 33-Jährige derweil eine ebenso weiße Strumpfhose mit einem knappen Rock in derselben Farbe. Während letzteres Kleidungsstück bloß Teile des oberen Oberschenkels des Filmstars gänzlich bedeckte, flatterte eine transparente Stoffschicht ihm bis zu den Knien herab. Allein Kristens Schuhe brachen das Muster und waren mit ihrer schwarzen Farbe ebenso ein wahrer Hingucker.

Auf dem abschließenden Red Carpet der Berlinale im vergangenen Jahr hatte sich Kristen dagegen ganz in Schwarz gezeigt. Aber auch damals hatte die Schauspielerin bereits auf transparente Elemente gesetzt, die ihren Körper perfekt in Szene gesetzt hatten.

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart im Februar 2024

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart auf der Berlinale 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de