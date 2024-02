Glauben Fans an Mike Heiters Romanze mit Leyla Lahouar?

Hat ihre Romanze Potenzial? Reality-TV-Persönlichkeiten Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) flirteten in der diesjährigen Staffel Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! miteinander, was das Zeug hält. Im Dschungel schien es zwischen ihnen gefunkt zu haben, bis Mike ihr kurz vor dem Finale einen Korb gab. Nun scheinen sich die beiden wieder anzunähern. Doch was halten die Promiflash-Leser wirklich von Mikes und Leylas Zukunftschancen?

Eine Promiflash-Umfrage [Stand 18. Februar, 22:53 Uhr] macht deutlich, dass die Fans sich uneinig sind. 1.976 (59,8 Prozent) der insgesamt 3.307 Abstimmenden sind sich sicher, dass Mike und Leyla zueinanderpassen und süß zusammen seien, wohingegen 1.331 Leser (40,2 Prozent) die Meinung vertreten, dass aus den beiden nichts Ernstes werden könne.

Auch im Netz wird die geteilte Meinung der Fans deutlich. Auf Instagram postete die 27-Jährige ein Video mit der Bildunterschrift: "Sind wir nur homies oder late night lover?" und befeuert damit die Gerüchteküche. In dem Video sind die beiden zusammen kuschelnd im Bett zu sehen. "Immer diese Promo-Geschichten. Ist eigentlich noch wer real?", kommentiert ein Nutzer unter dem Post. "Schönste Nachricht des Tages", schreibt ein anderer.

RTL Leyla Lahouar und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar und Mike Heiter im Dschungelcamp

