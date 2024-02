Nach Dschungelromanze: Wie steht es nun um Mike und Leyla?

Läuft da was? Zwischen Mike Heiter (31) und seiner Dschungelcamp-Mitstreiterin Leyla Lahouar (27) hatte es in Down Under ziemlich gefunkt – zumindest machte das den Anschein. Die beiden Realitystars führten vertraute Gespräche, flirteten miteinander und schliefen sogar für ein paar Stunden zusammen auf einer Pritsche. Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin hatte immer wieder auf weitere Annäherungsversuche ihres Gegenübers gehofft – vergeblich. Kurz vor seinem Auszug zog Mike die Reißleine – zumindest für die Zeit im australischen Busch. Wie steht es nun um die beiden?

Bei "Ich bin ein Star – Das Nachspiel" klären die beiden auf. Nachdem sie auf dem Rückflug miteinander geredet hatten, hielten sie den Kontakt zueinander aufrecht. Ein Treffen soll es allerdings noch nicht gegeben haben. "Wir sind auf einer Wellenlänge, einfach mal weitergucken. Ich mag sie", meint Mike. Auch Leyla zeigt sich in Bezug auf eine gemeinsame Zukunft zuversichtlich. Nachdem sie zugibt, dass ihr Ex-Mitcamper "auf jeden Fall ein attraktiver Mann" ist und sie ihn ebenfalls mag, erklärt sie: "Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht."

Auch wenn die beiden kein Paar sind, hat sich Mike die Chance nicht nehmen lassen, Leyla zum Valentinstag eine Freude zu machen. Als sie sich beim Dreh der heutigen Show wiedergesehen hatten, schenkte der 31-Jährige der Beauty eine Rose. "Ich habe mich richtig gefreut", gesteht Leyla. Mit dieser süßen Geste hatte sie gar nicht gerechnet.

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungel-Telefon

RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamperin 2024

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

