Hazel Brugger verrät: So schnell war die zweite Geburt!

Das ging aber flott! Hazel Brugger (30) und ihr Mann Thomas Spitzer (35) durften jüngst ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen – wieder ein Mädchen. Wann genau die Kleine das Licht der Welt erblickt hat, ist nicht bekannt. Die letzten sechs Wochen vor der Geburt hatten der Komikerin jedoch ziemlich zu schaffen gemacht. Vor allem das lange Warten machte sie wahnsinnig. Doch bei der Geburt hatte es Hazels Baby dann ziemlich eilig.

"Die Geburt war sehr schnell und sehr, sehr krass. Also, das war mit riesigem Abstand das Krasseste, was ich je erlebt habe", verriet die 30-Jährige in ihrem Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis". Die Entbindung ihres ersten Kindes habe 36 Stunden gedauert – bei dem zweiten ging es dafür umso schneller. "Knackige 45 Minuten – so, wie ich mir einen Spielfilm lobe: schnell und total krass", plauderte Hazel aus.

Nach der Entbindung ist Hazel ziemlich erleichtert: "Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es mir so gut geht nach der Geburt." Das bestätigte auch ihr Ehemann: "Du bist, wenn ich das so richtig einschätzen kann, so glücklich wie noch nie in deinem Leben zuvor, oder?"

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger und ihre Tochter

ProSieben/ Florida TV / Julian Mathieu Hazel Brugger bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger im Oktober 2021

