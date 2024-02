Royals gratulieren Prinz Andrew im Netz nicht zum Geburtstag

Es herrscht eisige Stimmung. Gegen Prinz Andrew (64) wurden vor einigen Jahren schwere Anschuldigungen erhoben: Der Royal soll mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66) unter einer Decke gesteckt haben. Der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) dementiert stets die Vorwürfe, allerdings gehen die Behauptungen am britischen Königshaus nicht spurlos vorbei. Anlässlich Andrews Geburtstags gibt es keine öffentlichen Glückwünsche von König Charles (75) und Co.!

Auf den offiziellen Instagram-Seiten von Prinz William (41), Charles oder der anderen Royals sind keine Geburtstagswünsche für den 64-Jährigen zu sehen. Schnappschüsse, die Mirror vorliegen, zeigen Andrew auf seinem Anwesen in Windsor. Der zweifache Vater saß am Steuer und schien niedergeschlagen und nachdenklich gewesen zu sein.

Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (64) soll trotz der Negativschlagzeilen zu ihm halten. "Andrew hat so viel verloren. Sie wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um ihm zu helfen", erklärte ein Insider in der "NBC's Today Show". Laut der Quelle wolle Sarah Andrew sogar mit Geld unterstützen.

Getty Images Prinz Andrew

SIPA PRESS / ActionPress König Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward bei der Beerdigung der Queen, 2022

ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew

