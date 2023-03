Fast 35 Jahre: Michael J. Fox und Tracy Pollans Ehegeheimnis

Ihr Ehe hält schon seit 34 Jahren! Die Liebe zwischen Michael J. Fox (61) und seiner Tracy Pollan (62) scheint wirklich stark zu sein. Kennengelernt hatte sich das Paar schon Anfang der 1980er-Jahre. Gefunkt hatte es jedoch erst 1988 bei den Dreharbeiten zu "Bright Lights, Big City" – später krönten sie ihre Liebe mit insgesamt vier Kindern. Jetzt verraten Michael und Tracy das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe!

"Ich denke, wir hören einander wirklich zu, wir sind füreinander da, wenn wir einander brauchen", erklärt Tracy gegenüber People. Außerdem gebe sich das Paar gegenseitig Raum, wenn es nötig wäre. "Wir spüren einfach, was im Moment gebraucht wird und versuchen, da zu sein", berichtet sie. Michael ist sich zudem sicher: "Tracy gibt unserer Familie alles, was wir brauchen. Alles Gute in unserer Familie, alles Gute, das wir tun, kommt von ihr", schwärmt er von seiner Liebsten.

Ihre Liebe überstand auch die schwere Diagnose des Zurück in die Zukunft-Darstellers: 1998 machte Michael seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Aufgrund der Krankheit musste der Schauspieler auch seine Karriere an den Nagel hängen. "Ich kann mir keine fünf Seiten Dialog merken. Ich kann es einfach nicht", gab er in dem Podcast "Woking It Out" zu.

Tracy Pollan, Schauspielerin

Michael J. Fox im Februar 2017

Michael J. Fox und Tracy Pollan im November 2022

