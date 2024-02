"Verletzend": Julia Roberts war entsetzt über Hass im Netz

Sie konnte es nicht fassen! Seit den 1990er-Jahren ist Julia Roberts (56) aus Hollywood nicht wegzudenken. Seit ihrer Rolle in der Romanze "Pretty Woman" wird die Schauspielerin von Fans weltweit gefeiert. Dass ihre Anfänge im Showgeschäft schon über 30 Jahre her sind, macht die Oscar-Preisträgerin mehr als glücklich. Denn mit Social Media scheint sie nicht richtig warm zu werden. Besonders der extreme Hass im Netz macht Julia zu schaffen!

Erst seit 2018 hat die "Notting Hill"-Darstellerin einen Account auf Instagram. Gleich im selben Jahr musste sie bereits die ersten unschönen Erfahrungen machen. Unter einem Selfie mit ihrer Nichte Emma Roberts (33) häuften sich die Hassnachrichten. "Julia sieht aus wie ein Mann", schrieb ein Nutzer unter dem Foto. "Wie ist sie denn gealtert?", kommentierte ein weiterer User. Für die Schauspielerin war diese Art von Negativität schwer zu verdauen. Gegenüber Harper's Bazaar verrät sie jetzt: "Mich haben die Kommentare wirklich sehr verletzt! Und das, obwohl ich eine gestandene Frau in den 50ern bin." Sie fragt sich: "Was wäre, wenn ich 15 wäre?"

Auch einige deutsche Stars können von negativen Kommentaren ein Lied singen. Die Moderatorin Lola Weippert ist dafür bekannt, das Hass-Problem im Netz offen anzusprechen. "Ich bekomme so viele Morddrohungen. So etwas muss Konsequenzen haben, deshalb müssen wir laut sein und darüber sprechen", betonte Lola bereits in einem Interview mit Stern-TV.

