Vor Ehe mit Ben: Jennifer Lopez hatte Angst vorm Alleinsein

Sie musste erst viel lernen! Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) hatten Anfang der 2000er-Jahre als das Traumpaar Hollywoods gegolten, bevor sie nach nur zwei gemeinsamen Jahren ihre Verlobung lösten. Fast 20 Jahre später nahm ihre Liebesgeschichte dann doch noch einmal Fahrt auf. Im August 2022 feierten die Sängerin und der Schauspieler Hochzeit und damit ein überraschendes Liebes-Comeback. Bevor sie für ihre vierte Ehe bereit war, wollte Jennifer jedoch erst ihre Angst vorm Alleinsein überwinden!

In der "The Kelly Clarkson (41) Show" berichtet Jennifer von ihrem Projekt "This Is Me...Now". In einem Album, Musical und Dokumentarfilm thematisiert die Künstlerin Bens und ihre Liebesgeschichte. Kelly zeigt sich vor allem von Jennifers Ehrlichkeit in der Doku begeistert. "Du erzählst so offen über deine Angst vorm Alleinsein", betont die Moderatorin. "Ich glaube, es liegt daran, dass ich mir als Kind mit meinen Schwestern ein Bett geteilt habe. Ich bin es gewöhnt, immer jemandem um mich herum zu haben", erklärt die 54-Jährige. Bevor sie die Beziehung zu ihrem jetzigen Ehemann eingegangen sei, hätte sie erst lernen müssen, alleine zu sein. "Ich habe gelernt, mein eigener bester Freund zu sein", berichtet J.Lo stolz.

Kelly hingegen hat vor dem Alleinsein keine Angst. Bei ihr ist es eher genau andersrum, wie sie Jennifer berichtet. "Ich habe Angst, in einer Beziehung zu sein", scherzt die 41-Jährige.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck während ihrer ersten Beziehung im Dezember 2002

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler, mit Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

