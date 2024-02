Jennifer Lopez hat Liebes-Reunion mit Ben niemals erwartet!

Diese Liebes-Reunion sorgte für viel Aufmerksamkeit! Von 2002 bis 2004 waren Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) ein Paar. Im April 2021 sind die beiden wieder zusammen gekommen. Nur kurz darauf wagten die Schauspieler den nächsten Schritt und gaben sich das Jawort. Ihr Liebes-Comeback überraschte nicht nur die Fans. Auch Jennifer hätte niemals gedacht, dass sie mit Ben wieder zusammenkommen würde!

"Ich konnte es nicht glauben, und ich glaube, er konnte es auch nicht", erzählt sie in der Radioshow "Kyle and Jackie O Radio Show". "Es war nicht etwas, das wir jemals geplant hatten. Wir hatten unser gemeinsames Leben eigentlich schon hinter uns gelassen, aber als wir uns wieder trafen, war es [dieses Gefühl] fast sofort wieder da und wir wussten es einfach", fährt die "Dance Again"-Interpretin fort.

Vor wenigen Tagen zeigten sich die beiden verliebt auf der Premiere von Jennifers Film "This Is Me... Now: A Love Story". Dabei kam das Ehepaar gar nicht aus dem Strahlen heraus. Glücklich schmiegte sich die "Shotgun Wedding"-Darstellerin an ihren Liebsten, während dieser sie im Arm hielt.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021

MEGA Ben Affleck mit Jennifer Lopez im Februar 2024

