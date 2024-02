Während Kate genest: Pippa Middleton strahlt im Luxusurlaub!

Pippa Middleton (40) genießt ihren Urlaub in vollen Zügen! Nicht nur der Gesundheitszustand von König Charles III. (75) hielt die Welt in den vergangenen Wochen in Atem. Auch Prinzessin Kate (42) musste sich einer Operation unterziehen. Von dem Eingriff an ihrem Bauch erholt sich die Frau des Thronfolgers aktuell und muss derzeit noch auf öffentliche Auftritte verzichten. Ihre Schwester Pippa scheint deswegen aber nicht Trübsal zu blasen – sorglos planscht sie mit ihrer Familie im Meer!

Paparazzi lichten die Schwester der zukünftigen Königin auf der karibischen Insel St. Barts ab. Dort urlaubt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann James Matthews (48) und ihren drei Kindern. Auf den Fotos ist Pippa in einem pfirsichfarbenen Bikini am Strand zu sehen und strahlt mit der Sonne um die Wette. Ihren Urlaub verbringt die Familie in dem luxuriösen Hotel der Eltern von James – dort nächtigten laut OK! Magazine bereits Hollywoodgrößen wie Brad Pitt (60) und Leonardo DiCaprio (49).

Laut GB News soll Kate noch bis nach Ostern ausfallen. Ihre lange Abwesenheit führt bei der Öffentlichkeit zu großer Sorge und lässt so einige Adelsexperten vermuten, dass der Eingriff doch ernster als gedacht gewesen sei. "Zweifellos war die Operation, der sie sich in der Londoner Klinik unterzog, keine Kleinigkeit", erklärte Cameron Walker.

