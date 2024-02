Darum wagt Antonia Hemmer "Make Love, Fake Love"-Abenteuer!

Antonia Hemmer (23) wagt das Abenteuer Make Love, Fake Love. Nach dem Beziehungsdrama mit ihrem Ex Patrick Romer (28), das im Sommerhaus der Stars völlig eskalierte, möchte die Beauty ihren Traummann finden. Doch warum nimmt sie gerade an einer Datingshow teil, in der es einige Männer nicht ernst mit ihr meinen und vergeben sind? "Im wahren Leben habe ich einfach kein Glück gehabt. Und ich bin eine Frau, die Abenteuer liebt und als das Thema aufkam, war ich direkt begeistert", verrät die Influencerin Promiflash. Was Antonia sonst noch über ihr Datingshow-Erlebnis preisgibt, erfahrt ihr im Video!

