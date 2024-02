Intrigen und Tränen: So heftig wird "Make Love, Fake Love"!

Es verspricht, emotional zu werden! Inzwischen dürfen sich die Make Love, Fake Love-Fans über die erste Folge der zweiten Staffel freuen. Dieses Mal ist Antonia Hemmer (23) die Lady, um die die Kandidaten buhlen. Doch für sie ist Vorsicht geboten: Denn einige der Boys haben es nur auf das Preisgeld abgesehen, während ihre Partner oder ihre Partnerinnen das Geschehen beobachten. Promiflash gab Antonia bereits einen kleinen Einblick in Staffel zwei. Doch auch die erste Folge zeigt: "Make Love, Fake Love" verlangt ihr alles ab!

Die ersten Sekunden der ersten "Make Love, Fake Love"-Folge machen deutlich: Es wird eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Neben viel Geknutsche fließen nämlich bei Antonia augenscheinlich oft die Tränen. "Irgendwer von euch lügt mich an", hört man die Ex-Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin beispielsweise weinend jammern. Immer wieder wird die Blondine mit feuchten Augen gezeigt. Viele Situationen machen ihr während des Kuppelshow-Formats offenbar schwer zu schaffen. "Ich habe keinen Bock, wieder auf einen Typen reinzufallen, für den ich alles tue" oder "Bitte enttäuscht mich nicht, bitte", fleht die Antonia zudem in dem Einspieler.

Doch der Vorgeschmack auf das, was noch kommt, verrät auch: Es werden ebenfalls wieder ohne Ende Intrigen gesponnen und unter Bettdecke wird auf Tuchfühlung gegangen. "Antonia wird diejenige sein, die hier nicht glücklich rausgeht", prophezeit eine der Partnerinnen der "Make Love, Fake Love"-Boys diesbezüglich.

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer

Anzeige

RTL / ITV Studios Germany Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Lady

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de