Oh, là, là: Selena Gomez posiert oben ohne in der Badewanne

Sie genießt ihr Leben in vollen Zügen! Vor wenigen Monaten machte Selena Gomez (31) ihre Beziehung zu Benny Blanco (35) öffentlich. Seither scheinen die "Love You Like A Love Song"-Interpretin und der Musikproduzent schwer verliebt. Passend dazu reist die Sängerin nun in die Stadt der Liebe. Mit ihren Fans teilt das Model intime Einblicke aus Paris: Selena zeigt sich sogar oben ohne in der Badewanne!

Auf Instagram lässt die Sängerin ihre Fans an dem Kurztrip in die Hauptstadt Frankreichs teilhaben. "40 Stunden in Paris", schreibt sie als Überschrift für die Schnappschüsse. Sie zeigt sich beim Croissantessen, vor dem Eiffelturm und in der Badewanne ihres Hotelzimmers. Dort lässt die 31-Jährige alle Hüllen fallen. Oben ohne und nur vom Schaum bedeckt präsentiert sie ihren Rücken in die Kamera. In den Kommentaren zeigen sich die Fans begeistert. "Wow, du siehst bombastisch aus", bemerkt ein Nutzer.

An Valentinstag hat die Only Murders in the Building-Darstellerin schon einmal bei ihren Fans für Freude gesorgt. Auf ihrem Profil kündigte die Sängerin ihren neuen Song "Love On" an, der in wenigen Tagen erscheinen wird. Laut People soll das Lied inspiriert sein von den Monaten, die Selena vergangenes Jahr in Paris verbracht hatte.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez in Paris im Februar 2024

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

