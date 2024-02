Zu viel? Selena Gomez und ihr Benny turteln wild im Netz

Sie können die Finger nicht voneinander lassen. Selena Gomez (31) sorgte zuletzt mit ihrem Liebesleben für Aufsehen. Denn nachdem sie sich beruflich schon seit Längerem auf der Überholspur befunden hatte, scheint die Musikerin auch privat angekommen zu sein. Ende letzten Jahres machte sie ihre Beziehung zu Benny Blanco (35) öffentlich. Seither scheinen die beiden im absoluten Glück zu schwelgen. Im Netz zeigen sich Selena und Benny verliebt wie eh und je.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 31-Jährige mehrere Schnappschüsse mit ihrem Liebsten. "Mein bester Freund", betitelt sie diese zusätzlich. Doch während sich die Musikerin auf einem Foto noch liebevoll in an den Produzenten kuschelt, sorgt ein anderes hingegen für Gesprächsstoff. In besagter Aufnahme sitzt Selena auf Bennys Schoß, während er einen Arm um sie legt, um ihr an die Brust zu fassen. Das scheint der "Same Old Love"-Interpretin jedoch rein gar nichts auszumachen – sichtlich verliebt schmust sie sich an den neuen Mann an ihrer Seite.

Dass die beiden aktuell kaum glücklicher sein könnten, ist kein Geheimnis. Wie ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber National Enquirer verlauten ließ, sollen die beiden sogar schon gemeinsame Zukunftspläne schmieden. "Selena ist davon überzeugt, dass sie ihren Seelenverwandten gefunden hat und sieht keinen Grund zu warten, um den Deal zu besiegeln", meinte die Quelle.

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de