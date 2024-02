So reagierte Prinz Harry auf Genesungswünsche für Charles!

Eigenartig! Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) waren vergangene Woche zu Gast in Kanada gewesen. Am Freitagabend beende das Ehepaar dann ihre dreitägige Werbetour für die Invictus Games. Doch vor ihrer Abreise waren der Rotschopf und die ehemalige Schauspielerin noch zu Gast bei dem glamourösen Bankett. Dort trat unter anderem Michael Bublé (48) auf und erwähnte auch König Charles (75). Doch Harrys Körpersprache bei der Erwähnung seines Vaters wirkt sehr steif!

"Unsere Heilungswünsche an deinen Vater", richtete der Sänger rührende Worte an den jüngsten Sohn von König Charles. Doch Körpersprachen-Expertin Judi James analysiert im Gespräch mit Mirror Harrys Verhalten bei den Genesungswünschen an seinen Vater und zieht ein fragwürdiges Resümee: "Seine körpersprachlichen Reaktionen scheinen hier abgestumpft zu sein. Er sitzt ganz still, mit angewinkelten Schultern."

Trotz der Erkrankung seines Vaters wird der zweifache Vater wohl nicht erneut royale Pflichten übernehmen: Sein älterer Bruder Prinz William (41) lehnt diese Idee scheinbar kategorisch ab. Der Kronprinz habe laut einer geheimen Quelle, die sich gegenüber Ok! äußerte, "absolut und kategorisch klargemacht, dass er Harry nicht erlauben würde, zurückzukehren."

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und Prinz William im Februar 2024

Getty Images Prinz Harry in Kanada, Februar 2024

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

