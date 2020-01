Mit bewegenden Worten verabschiedet sich Märtha Louise von Norwegen (48) von ihrem Ex-Mann und Vater ihrer Kinder. Erst vor wenigen Tagen schockierte die Nachricht von Ari Behns (47) Tod die Welt. An Heiligabend hatte sich der Künstler und Journalist das Leben genommen. Am vergangenen Freitag fand eine emotionale Trauerfeier für ihn statt. Jetzt äußert sich die Prinzessin das erste Mal offiziell zum Ableben ihres früheren Ehemanns und hinterlässt rührende Worte!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Märtha ein Foto ihres Ex-Partners. Dazu schrieb sie einen Abschied, den sie mit den Zeilen beginnt: "Wir wollten zusammen Weihnachten feiern. Wir haben uns alle schon darauf gefreut. Und wir sind so unendlich traurig über deinen Verlust. Weil du den Mädchen so ein lieber, kluger und guter Vater warst, den wir jetzt so schmerzlich vermissen." Für sie sei der Gedanke an die große Lücke die er nun hinterlässt, sehr quälend. "Eine unsichtbare Krankheit hat dich mehr und mehr eingenommen und deine mentale Gesundheit geschwächt", schreibt Märtha weiter. "Seit langer Zeit sahen wir dich mehr und mehr verschwinden, aber wir haben an dem Gedanken festgehalten, dass es dir wieder besser gehen wird", so die 48-Jährige.

Die Familie habe immer für ihn gekämpft und war zu allen Zeiten an seiner Seite: "Ich bin traurig darüber, dass du nie richtig verstanden hast, wie sehr du geliebt wurdest." Mit ihren abschließenden Worten hofft sie, dass vor allem die Familie in dieser schweren Zeit zueinanderhalten und sich gegenseitig Mut zusprechen wird. "Weil es darum auch im Leben geht, einander zu haben und uns zu sagen, welche wunderbaren Eigenschaften wir im anderen sehen", appelliert Märtha. Ari wird für sie immer in liebevoller Erinnerung bleiben.

Instagram / iam_marthalouise Bestätigt Ari Behn

Getty Images Maud Angelica und Märtha Louise bei Ari Behns Trauerfeier

Getty Images Ari Behns Trauerfeier in der Kathedrale in Oslo

