Berlinale: Martin Scorsese wird für sein Lebenswerk geehrt

Eine große Leistung! Mit zeitlosen Klassikern wie "Taxi Driver" oder "Casino" hat sich Martin Scorsese (81) einen Namen gemacht. Doch auch in der jüngeren Vergangenheit feiert der Regisseur mit Filmen wie "The Wolf of Wall Street" oder "Killers of the Flower Moon" große Erfolge – und gewinnt vielleicht bald sogar noch einen Academy Award absahnen. Mit seiner Tochter Francesca ist er vorerst für die Berlinale in die deutsche Hauptstadt gereist. Martins Lebenswerk wurde mit dem Ehrenbären prämiert!

Begleitet von begeistertem Applaus nahm der Macher von "The Departed" die Trophäe auf der Bühne entgegen. Martin schien überwältigt und musste sich sogar die ein oder andere Träne verdrücken. "Man ist auf sich allein gestellt, das ist der einsame Teil", erzählte er über das Leben als Filmschaffender und fügte hinzu: "Aber es ist so wichtig, sich daran zu erinnern, dass man dennoch Teil einer Gemeinschaft von Menschen ist, die von einer obsessiven Liebe zu dieser Kunst namens Kino angetrieben werden."

"Zahlreiche seiner Werke haben Filmgeschichte geschrieben, die Vielseitigkeit seines Schaffens ist einzigartig", begründete die Berlinale ihre Entscheidung, für das Lebenswerk den "The Irishman"-Star auszuwählen. Am Ende freute sich Martin: "Vielleicht komme ich in einigen Jahren zurück zu euch mit einem neuen Film!"

Getty Images Martin Scorsese mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk bei der Berlinale 2024

