Von wegen Rente: Martin Scorsese denkt nicht ans Aufhören

Martin Scorsese (81) machte sich als Regisseur weltweit einen Namen – und allem Anschein nach werden sich Fans auch zukünftig noch über weitere Streifen von ihm freuen dürfen. Laut World of Reel werde er sich zunächst nämlich nicht aus der Filmindustrie zurückziehen. "Ich habe nicht die Absicht, in Rente zu gehen", macht er deutlich. Momentan arbeite er an einem Biopic über Musiker Frank Sinatra (✝82) sowie an einem Film über Jesus. "Ich hoffe, Gott gibt mir die Kraft und das Geld, um sie zu beenden", fügt er hinzu.

Seine Pläne über den Frank-Sinatra-Streifen wurden vergangenen April bekannt – jedoch sind diese vorerst aufgeschoben, wie Variety berichtet. Demnach sei Martin bei einem Treffen mit Papst Franziskus I. (87) im Mai zu "The Life of Jesus" inspiriert worden, mit dem er sich derzeit hauptsächlich beschäftige. "Ich denke im Moment darüber nach. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Art von Film ich machen will, aber ich möchte etwas Einzigartiges und Anderes machen, das zum Nachdenken anregt und hoffentlich auch unterhaltsam ist", verrät der 81-Jährige.

Laut dem US-amerikanischen Magazin scheinen seine Vorstellungen für "Sinatra" aber schon weiter zu sein. Es heißt, der "Taxi Driver"-Regisseur wünsche sich Leonardo DiCaprio (49) für die Rolle des verstorbenen Sängers, während Jennifer Lawrence (34) dessen Ehefrau Ava Gardner verkörpern soll. Wie er die Musiklegende darstellen möchte, ist aber noch unklar – denn bei seinem ersten Versuch, Sinatras Leben auf die Leinwand zu bringen, wollte Martin einen "gewalttätigen, sexuell geladenen, trinkfesten Frank" auf die Leinwand bringen. Damit waren dessen Kinder aber wohl nicht einverstanden, wie New York Post 2009 schrieb.

Getty Images Papst Franziskus und Martin Scorsese im Oktober 2018

Getty Images Frank Sinatra im Juli 1950

