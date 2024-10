Große Auszeichnung: Martin Scorsese strahlt neben Tochter

Martin Scorsese (81) wurde am vergangenen Montag in Turin mit dem Lifetime Achievement Award des Stella-Preises geehrt. Für diesen besonderen Anlass wurde der Regisseur von seiner Tochter Francesca begleitet. Die 24-Jährige ist eine aufstrebende Schauspielerin und zog in ihrem eleganten grünen Kleid auf dem roten Teppich die Blicke auf sich. Gemeinsam posierten Vater und Tochter strahlend für die Fotografen. Martin, der für sein klassisch elegantes Erscheinungsbild bekannt ist, trug einen schwarzen Smoking mit Fliege.

Während der prestigeträchtigen Veranstaltung, organisiert vom italienischen Nationalmuseum des Kinos, zeigte sich Martin sichtlich bewegt, diesen besonderen Preis entgegenzunehmen. Der Mann hinter Kultstreifen wie "Taxi Driver" und "Goodfellas" betonte, dass die Ehrung eine ganz besondere Bedeutung für ihn habe – seine Liebe zum italienischen Kino sei bereits in seiner Kindheit entfacht worden, als er mit seinen Großeltern Roberto Rossellinis "Paisà" sah. In seiner Dankesrede erklärte Martin: "Es ist so bedeutungsvoll für mich, diese Ehre in diesem wunderbaren Museum in Turin zu dieser Zeit in meinem Leben zu erhalten."

Trotz seines hohen Alters hat Martin anscheinend keinerlei Absichten, seine Karriere in naher Zukunft zu beenden – stattdessen plant er weiterhin, seine Leidenschaft für das Filmemachen auszuleben. Laut Variety sollen die zwei nächsten Filme des 81-Jährigen schon feststehen: eine Verfilmung des Buches "Life of Jesus" sowie ein Biopic über Frank Sinatra.

Getty Images Martin Scorsese in Turin im Oktober 2024

Getty Images Martin Scorsese bei der Pressekonferenz der Berlinale 2024

