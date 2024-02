Bushido und Anna-Maria müssen ihren Urlaub spontan abbrechen

Damit hat Bushido (45) nicht gerechnet. Vorerst ist der Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager beigelegt. Eigentlich wollte er jetzt noch einmal gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (42) die Seele baumeln lassen. Bald geht der Stress jedoch weiter – der Rapper geht auf Tour, und die zweite Staffel seiner Doku-Serie startet. Doch aus der Auszeit wird wohl nichts. Bushido und Anna-Maria müssen plötzlich wieder abreisen...

"Eigentlich wollten wir von Montag bis Freitag in dieser wunderschönen Stadt bleiben, haben Sightseeingtrips und Restaurants schon genau durchgeplant", erklärt Anna-Maria auf Instagram und fügt hinzu: "Gerade kommt ein Anruf, Planänderung, Koffer packen und Ciao." Der Grund: Für die neue Staffel von "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" fehlen noch ein paar letzte Aufnahmen. Nun gibt es also erst mal Interviews und Stunden am Set statt Urlaub in Frankreich.

"Bei uns ist immer alles einfach spontan", seufzt die neunfache Mutter. Für den Erfolg ihrer Projekte gibt das Paar alles: "Die Doku ist unser Baby. Das heißt, das machen wir natürlich gerne und dafür sind wir auch bereit, Sachen abzusagen."

Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido

Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido

