So erfuhren Kyle Richards und Mauricios Töchter von Trennung

Sie mussten es erst einmal verkraften. Im vergangenen Juli hatten Kyle Richards und Mauricio Umansky verkündet, dass sie nicht mehr zusammen sind. Das ehemalige Paar hat drei gemeinsame Töchter – der Reality-TV-Star brachte aus einer anderen Beziehung seine Tochter Farrah mit in die Ehe. Die beiden erklärten, dass sie als Familie weiterhin an einem Strang ziehen wollen. Dennoch war Kyle und Mauricios Trennung ein großer Schock für ihre Kids.

In einer Vorschau der TV-Show "Buying Beverly Hills", die People vorliegt, ist zu sehen, wie der Immobilienmakler seinem Nachwuchs die Nachricht überbringt. "Ich hatte unglaubliche 26 Jahre mit eurer Mutter, unglaubliche 26 Jahre. [...] Ich glaube, ich brauche Abstand", erklärt Mauricio seinen Töchtern. Alexia, Sophia und Farrah schauen traurig und es dauert nicht lange, bis bei ihnen die Tränen fließen. "Unser Leben hat sich einfach so sehr verändert", wimmert Sophia.

Ehrlichkeit und Kommunikation ist Kyle und Mauricio trotz ihrer Situation sehr wichtig. In einer Folge von "Real Housewives of Beverly Hills" erklärte die 55-Jährige, dass ihr die Therapie helfe. Ihr Ex stimmte dem zu und schilderte: "Eine Sitzung mit ihm hilft mir, mehr mit mir selbst in Einklang zu sein."

Instagram / kylerichards18 Kyle Richards mit ihren drei Töchtern und Rihanna, Dezember 2023

Getty Images Kyle Richards mit ihren Töchtern Alexia, Farrah und Sophia

Getty Images Mauricio Umansky und seine Ehefrau Kyle Richards

