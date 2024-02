Barbara Meier musste für TV-Rolle pfälzischen Dialekt lernen

Das war eine echte Herausforderung für Barbara Meier (37). Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin ist eigentlich vor allem für ihr Können auf dem Laufsteg bekannt. Bis heute ist sie erfolgreich als Model tätig. Doch seit einigen Jahren zieht es sie auch vor die Kamera. Erst war sie in einigen Werbespots zu sehen, dann bekam sie 2011 ihre erste Rolle in einem TV-Thriller. Nun darf sie in der Serie "Dahoam is Dahoam" spielen. Und dafür musste Barbara sich ihren eigenen Dialekt wieder aneignen.

In der Vorabendserie wird nämlich viel Oberpfälzisch gesprochen. Im Interview mit Gala verrät Barbara, dass sie vor den Dreharbeiten gefragt wurde, ob sie bei Hochdeutsch bleiben wolle. Doch sie wollte unbedingt mit Dialekt sprechen. "Das war schwerer als erwartet, weil ich gemerkt habe, dass ich es eigentlich gar nicht mehr so richtig sprechen kann", findet die 37-Jährige. Sie selbst habe nie einen richtig starken Dialekt gehabt. Unterricht habe sie dann von ihren Eltern bekommen: "Das war echt süß, weil es mich total an meine Schulzeit erinnert, wenn ich Vokabeln lernen musste."

Mittlerweile lebt Barbara nicht mehr in der Oberpfalz, sondern in Wien. Aber sie schaffte es auch dort schon ins Fernsehen. Im Februar war sie als Gastjurorin bei der österreichischen Version von Let's Dance zu sehen. Ein Format, mit dem sie bereits Bekanntschaft gemacht hatte, denn in Deutschland hatte sie es in Staffel elf auf den dritten Platz geschafft.

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier im November 2022

Anzeige

AEDT Barbara Meier, Model

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de