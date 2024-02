Kauft Anya Elsners Mutter Katrin ihr die Entschuldigung ab?

Waren das ehrliche Worte von Anya Elsner (20)? Im Dschungelcamp lästerte das Model über die komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter Katrin. So nannte sie sie hässlich und buckelig. Zudem behauptete die Influencerin, sich nie sonderlich von ihr geliebt gefühlt zu haben. Nach ihrer Zeit in der australischen Wildnis räumte die Ex-GNTM-Kandidatin aber ein, dass sie es möglicherweise übertrieben habe. Ihre Mutter ist aber überzeugt, dass die Entschuldigung nicht ehrlich gemeint war!

Im Promiflash-Interview erklärt Katrin, wie sie die entschuldigenden Worte ihrer Tochter auffasste. "Ich glaube, das war eher so von ihrem Management, dass sie gesagt haben: 'Entschuldige dich bitte in der Öffentlichkeit'", ist sie sich sicher. Für sie klang Anyas Rechtfertigung alles andere, aber nicht aufrichtig. "Es klang für mich nicht ehrlich, also wenn, dann sollte sie sich bei mir entschuldigen", erklärt die Büroangestellte zudem.

Dass Anya über sie so fies lästerte, traf Katrin schwer. "Ich war fassungslos, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe das nicht geglaubt, was sie da sagt und dachte so: 'Wie kann man sowas sagen? Das war für mich unfassbar'", erinnert sie sich gegenüber Promiflash.

