Adele hat eine riesengroße optische Veränderung hinter sich! Die britische Musikerin hat ihr Aussehen seit ihrem Durchbruch mit dem Song "Hometown Glory" im Jahr 2007 nämlich immer wieder geändert: Sei es eine neue Frisur, neue Make-up-Looks oder ihre enorme Gewichtsabnahme nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki (47). Natürlich hat sich auch im Gesicht der "Hello"-Sängerin im Laufe ihrer Karriere so einiges getan. Aber kamen diese Veränderungen tatsächlich alle auf natürliche Art und Weise zustande – oder hat Adele da doch etwas nachhelfen lassen? Promiflash hat bei dem Schönheitschirurgen Dr. Murat Dağdelen nachgefragt...

"Ich gehe davon aus, dass alles, was ihr Gesicht verschmälert und verfeinert hat, die Gewichtsabnahme war", erklärte der ärztliche Direktor der Fachpraxis DiaMond Aesthetics jetzt gegenüber Promiflash. Die Haut im Gesicht sei zudem sehr elastisch und passe sich nach einer Gewichtsabnahme gut an. Ein paar Sachen fielen dem Experten dann aber doch auf. "Im Bereich der Lippen sehe ich eine leichte Vergrößerung der Lippen. Hier hat sie meines Erachtens mit Hyaluronsäure nachgeholfen", gab er seine Einschätzung ab und fügte hinzu: "Auch unterhalb der Augen hat sie verdächtige kleine Fältchen. Das ist ein Zeichen dafür, dass man im Bereich der Krähenfüße mit Botox nachgeholfen hat."

Dr. Dağdelen kann sich also durchaus vorstellen, dass Adele die eine oder andere kleinere Beauty-Behandlung in Anspruch genommen hat – aber hat sich die "Easy On Me"-Interpretin womöglich auch unters Messer gelegt? "Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Operationen im Gesicht hat vornehmen lassen", vermutete der Beauty-Experte.

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige

Simon Emmett Adele, Musikerin

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de