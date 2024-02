Machine Gun Kelly rappt offen über Megan Fox' Fehlgeburt

Ehrliche Worte von Machine Gun Kelly (33). Seit dem Sommer 2020 datet der Musiker Megan Fox (37), die beiden durchlebten seither jedoch einige Höhen und Tiefen. Zuletzt machte er Schlagzeilen damit, dass er sich fast den gesamten Oberkörper schwarz tätowierte – angeblich als Zukunftsversprechen für seine Liebste. In jüngster Vergangenheit soll es bei den beiden nämlich besonders gekriselt haben. In seinem neuen Song thematisiert MGK dunkle Gedanken, unter anderem bezüglich Megans Fehlgeburt!

In dem neuen Song "Don't Let Me Go" spricht der Songwriter ganz offen das tragische Erlebnis des Paares an. "Wie kann ich mit der Tatsache leben, dass meine Hand nicht auf ihrem Bauch lag, als wir das Baby verloren haben?", fragt er in dem Lied. Auch Megan nahm bereits zu dem Thema Bezug mit einem besonders persönlichen Gedicht in ihrem Buch "Pretty Boys Are Poisonous".

Der "Emo Girl"-Interpret scheint aktuell eine schwierige Phase zu durchleben, wie in dem Song deutlich wird. Seinen düsteren Gedanken stellt er sich nun. "Ich hatte einen Zusammenbruch und habe mir den ganzen Körper tätowiert, bis auf eine Linie" und "Wer bin ich, wenn die Musik verstummt?", rappt er weiter.

Machine Gun Kelly und Megan Fox, Juni 2022

Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der Universal Music Group's 2023 After Party

Machine Gun Kelly, 2024

