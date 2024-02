Mutter klärt auf: Warf sie Anya Elsner tatsächlich raus?

Was ist dran an Anya Elsners (20) Anschuldigungen? Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin war vor wenigen Wochen im Dschungelcamp zu sehen und hatte dort ordentlich über ihre Familie ausgepackt. Vor allem an ihrer Mutter hatte sie kein gutes Haar gelassen. Sie behauptete sogar, dass sie von ihr einst vor die Tür gesetzt wurde. Doch was ist da dran? Anyas Mutter redet nun Klartext!

Im Interview mit Promiflash erklärt Katrin Elsner, dass das Verhältnis zu ihrer Tochter schon seit deren GNTM-Teilnahme angeknackst sei. Sie hatte in der Modelshow ausgeplaudert, ihren Geburtstag nicht richtig gefeiert zu haben, was aber wohl nicht der Wahrheit entsprach: "Sie hatte sich dann auch total verändert [...] und redete auf einmal nicht mehr mit mir und hielt sich nicht an Absprachen und so einige Dinge. Da war ich dann natürlich sehr enttäuscht." Nach ein paar Vorfällen hatte Katrin ihre Tochter dann gewarnt, dass sie sie vor die Tür setzen werde. "Sie ist dann aber nach einer Stunde auch wieder eingezogen. Also wir konnten uns dann zusammen mit der Polizei einigen", erinnert sich die Mutter des Realitystars. Am 1. Juni vergangenen Jahres sei Anya jedoch selbstständig wieder ausgezogen und habe seitdem auch keinen Kontakt mehr zu ihr.

Dass all die privaten Geschichten an die Öffentlichkeit gelangen, hatte Katrin vermeiden wollen – zumal darunter viele Falschbehauptungen gewesen seien. Da Anya das schon angekündigt hatte, sei ihre Mutter von einem Anwalt kontaktiert worden: "Das ist natürlich [...] rufschädigend und da habe ich dann gesagt: 'Okay, sie bekommt jetzt ein Schreiben mit bestimmten Themen, die sie nicht ansprechen darf.'" Katrin habe sich nur selbst schützen wollen: "Dass es natürlich dann so hart kommt, damit habe ich natürlich nicht gerechnet und das hat mich auch wirklich geschockt und wirklich sehr, sehr, sehr, sehr traurig gemacht."

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp 2024

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Model

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

