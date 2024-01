Anya Elsners Vater enthüllt: Mutter setzte sie vor die Tür!

Er bringt Licht ins Dunkel! Derzeit stellen sich wieder elf deutsche Stars ihren Ängsten in Down Under. Im Dschungelcamp scharen sich die Promis um das Lagerfeuer und plaudern dort auch gerne mal aus dem Nähkästchen. Bereits vor ihrem Einzug in das Camp sorgte die Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin Anya Elsner (20) für Aufsehen: Ihr wurde vertraglich verboten, über den Streit mit ihrer Mutter zu sprechen. Das übernimmt nun jemand anders für sie: Ihr Vater Michel packt über das Verhältnis zwischen Anya und ihrer Mutter aus!

Im Interview mit RTL verrät Michel, dass die Mutter der TV-Bekanntheit sie rausgeworfen habe: "Sie kam von der Arbeit und das Schloss war komplett ausgetauscht, der Hund saß im Hausflur, die ganzen Sachen von ihr lagen im Hausflur." Ihr Vater sei dann dazugestoßen und habe sie getröstet. Schließlich habe das Vater-Tochter-Gespann die Polizei einschalten müssen, um zurück in die Wohnung zu kommen. "Sie hat einfach ihr Kind vor die Tür gesetzt. Das ist krass", erklärt er weiter.

Seitdem hatte Anya keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter – zumindest bis kurz vor ihrem Dschungel-Einzug: "Als sie dann erfahren hat, dass ich im Dschungel bin, kommt dann ein Anwaltsschreiben zu mir nach Hause, [...] in dem steht, dass es mir verboten ist, über sie zu reden", erzählte die Castingshowkandidatin ihrer Mitcamperin Sarah Kern (55) zuvor in der Show.

Anya Elsner, Dschungelcamp-Star 2024

Kim Virginia und Anya Elsner im Dschungelcamp 2024

Anya Elsner im Dschungelcamp

