People's Choice Awards: Khloé Kardashian fehlt wegen Migräne

Khloé Kardashian (39) muss zu Hause bleiben! Sie und ihre Familie wurden durch die Realityshow The Kardashians weltweit bekannt. Khloé brachte die Show ganz besonders viel Sympathie ein. Die Beauty wurde in diesem Jahr immerhin schon zum sechsten Mal als "Realitystar des Jahres" mit einem begehrten People's Choice Award ausgezeichnet. Allerdings konnte Khloé bei der diesjährigen Ehrung nicht dabei sein...

Auf Instagram postet der Realitystar ein Video, in dem er seine Freude ausdrückt: "Ich bin so dankbar! Ich liebe euch so sehr! Vielen Dank an alle, die abgestimmt haben." Die Beauty könne nicht glauben, dass sie die Trophäe sechs Jahre in Folge gewonnen habe. In dem Clip erklärt Khloé ihre Abwesendheit von dem großen Event: "Ich möchte nur sagen, warum ich gestern Abend nicht da war: Ich leide unter wirklich extremer Migräne."

Auf Reddit entfachte der Danksagungs-Clip eine hitzige Diskussion – und zwar um Khloés Aussehen! "Die Nase ist verschrumpelt. Die Lippen sind verdammt überzeichnet und schief. Was für eine Sauerei", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Ist das gephotoshoppt oder eine weitere Nasenkorrektur? Denn das sieht aus wie die Nase eines 10-jährigen Kindes auf dem Gesicht eines Erwachsenen."

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian auf der Met Gala 2022

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Was haltet ihr von Khloés sechster Auszeichnung als Reality-Star des Jahres? Total verdient! Etwas überraschend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de