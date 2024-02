Wendy Williams' Familie hat nur begrenzt Kontakt zu ihr!

Der Kontakt zwischen ihnen ist beschränkt! Wendy Williams (59) war viele Jahre lang in der amerikanischen Fernsehlandschaft präsent gewesen. Vor drei Jahren zog sie sich allerdings plötzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Im vergangenen Jahr begab sich die Moderatorin dann aufgrund von Alkoholproblemen in eine Entzugsklinik. Mittlerweile soll sie unter eine Vormundschaft gestellt sein und in einer Einrichtung leben. Nun verrät ihre Nichte Alex Finnie, dass es für ihre Familie schwer ist, mit Wendy Kontakt zu halten!

"Der Kontakt ist begrenzt", erklärt sie bei einem Auftritt in der Talkshow The View. Für die Familie habe es sich als schwierig gestaltet, ein Update in Bezug auf ihre Gesundheit zu bekommen. Das liege auch daran, dass der Kontakt einseitig verläuft: Wie Alex berichtet, soll Wendys Vormundschaft ohne Rücksprache mit ihrer Familie gewährt worden sein. Die Gerichtsakten seien aber mittlerweile versiegelt und Wendys Verwandtschaft wisse nicht, wo sie sich aufhält und könne sie auch nicht kontaktieren. Die Journalistin dürfe ihre Familie zwar telefonisch kontaktieren, die Nummer sei jedoch unterdrückt, sodass ein Rückruf unmöglich sei.

Gerade erst wurden traurige Neuigkeiten öffentlich: Wie ihr Team am Donnerstag bekannt gab, unterzog sich Wendy einigen Tests, nachdem sie mit Gedächtnisproblemen zu kämpfen hatte und begonnen hatte, "unberechenbar zu handeln". Die Ärzte diagnostizierten ihr daraufhin eine frontotemporale Demenz und eine Aphasie.

