Bachelors-Jessica hätte Sebastian gerne weiter kennengelernt

Hätte Jessica Bahn Interesse gehabt? Die Berlinerin hatte in der derzeitigen Staffel von Die Bachelors zunächst um das Herz von Dennis Gries gebuhlt, entschied sich im Laufe der Sendung aber für den zweiten Bachelor Sebastian Klaus. So richtig wollte der Funke aber nicht überspringen und sie musste in der sechsten Folge ihre Koffer packen. Gegenüber Promiflash verrät Jessi aber, dass sie Sebastian gerne weiter kennengelernt hätte!

"Ich muss ehrlich zugeben, die Blicke und seine Aura haben wirklich was mit mir gemacht! Ich hätte ihn sehr gerne kennengelernt, um zu schauen, wo es hingehen kann", gibt die Bankangestellte im Interview mit Promiflash zu. Sie habe aber gemerkt, dass ihre Chancen schlecht stehen: "Ich war eine der wenigen, die noch keine Chance auf ein Einzeldate bekam... natürlich wird einem von Tag zu Tag bewusster, dass die Chance, ihn richtig kennenzulernen, sinkt."

Nachdem Jessica keine Rose von Sebastian bekommen hatte, kamen ihr sogar die Tränen. Das habe aber viel mehr mit den Umständen zu tun, wie sie erklärt: "Ich war in der letzten Nacht der Rosen generell sehr emotional. Es fing mit einem Gespräch mit Sebastian an, in welchem ich gemerkt habe, dass der Mann mich kaum kennt. Mir war klar, dass die Zeit zu knapp ist, das noch zu ändern."

RTL / Pervin Inan-Serttas Jessica, "Die Bachelors"-Kandidatin

Die Bachelors, RTL Jessica und Sebastian bei "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Die Kandidatinnen der sechsten "Die Bachelors"-Folge

