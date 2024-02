Heiße Nacht? Mike Heiter und Leyla frühstücken zusammen

Haben die beiden etwa eine heiße Nacht zusammen verbracht? Im Dschungelcamp hatten sich Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) näher kennengelernt. Zunächst schien aus dem Flirt nichts zu werden – doch außerhalb der Show geben sich die beiden Realitystars offenbar eine Chance. Immer wieder verbringen sie Zeit miteinander und teilen verliebte Kuschelmomente. Nun sieht es so aus, als sei der Hottie über Nacht geblieben: Leyla tischt Mike ein opulentes Frühstück auf!

In seiner Instagram-Story postet Mike einen Clip von seinem und Leylas Frühstücksbuffet. "Da steht man morgens auf und der Tisch ist komplett gedeckt. Das sieht hier aus wie in einem Fünf-Sterne-Restaurant", schwärmt der Tattooliebhaber von den Speisen. Die Influencerin hat sich nicht lumpen lassen: Von frischen Brötchen bis Aufschnitt und Omelette ist alles dabei.Es scheint so, als hätte Mike bei Leyla geschlafen und wäre morgens mit einem Gaumenschmaus verwöhnt worden.

Zuvor hatten die beiden auch schon gemeinsam zu Abend gegessen – selbstverständlich auch selbstgemacht. "Mike hat heute für uns gekocht. Hier einmal die Kartoffeln, der Lachs und Lotusschnecken", schwärmt die Beauty von der Mahlzeit. Bei den beiden scheint die Liebe wortwörtlich durch den Magen zu gehen.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, Dschungelcamp-Kandidaten

RTL Mike Heiter, TV-Persönlichkeit

