Traumpaar? Die Fans lieben Mike Heiter und Leyla zusammen

Liegt da etwa Liebe in der Luft? Im diesjährigen Dschungelcamp kamen sich die Kandidaten Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) näher. In der australischen Wildnis sprang der Funke jedoch scheinbar noch nicht über. Nach der Sendung sieht das nun wohl ganz anders aus: Denn immer wieder zeigen sich die Realitystars kuschelnd im Netz. Über Mike und Leylas scheinbares Liebesglück freuen sich die Fans!

Auf Instagram veröffentlicht Mike ein Video, in dem Leyla in seinen Armen liegt. In den Kommentaren unter dem Post schmelzen die Fans nur so dahin. "Ihr beide seid füreinander geschaffen! Ihr passt so gut zusammen", schwärmt ein Nutzer. "Auf dieses Duo haben wir alle gewartet", freut sich ein weiterer User. Doch nicht nur die Fans haben nette Worte für die Bekanntheiten übrig. Auch einige Reality-TV-Kollegen sind von dem potenziellen Paar begeistert. "Schön, dass ihr euch happy macht", kommentiert beispielsweise der ehemalige Bachelor Andrej Mangold (37).

Doch die mögliche Beziehung des Love Island-Teilnehmers und der Bachelor-Kandidatin stößt auch auf Kritik. Einige Zuschauer zweifeln an der Echtheit der Romanze. "Das wirkt so gestellt! Das machen sie doch bestimmt nur für Show", vermutet ein Nutzer.

RTL Leyla Lahouar und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, Dschungelcamp-Kandidaten

