Herzogin Meghan richtet liebe Worte an verstorbenen Freund

Ein neuer Auftritt von Herzogin Meghan (42). Seit ihrer Ehe mit Prinz Harry (39) ist die Suits-Bekanntheit weniger als Schauspielerin tätig, sondern engagiert sich stattdessen mehr bei sozialen Projekten oder im Rahmen ihrer Stiftung. Erst kürzlich besuchten sie und Harry etwa Sportler bei dem Training für die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games. Auch ihr Herz für Tiere beweist sie nun: Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung zeigt Meghan ihre emotionale Seite.

In London wurde eine Rettungsstation für Tiere nach dem verstorbenen Tierschützer Oli Juste benannt, mit dem auch Meghan jahrelang befreundet gewesen war. Zu diesem Anlass widmete die Zweifachmama eine Videobotschaft an die Organisation. "Es war so wichtig, einen Weg zu finden, das Andenken an Oli auf eine Weise zu feiern, die ihm gefallen hätte", betont Meghan unter anderem in dem Clip. Diesen teilte sie auch auf ihrer neuen Website Sussex.com. Auf der Seite steht außerdem über die Freundschaft der Herzogin und des Tierschützers: "Sie teilten viele Dinge während ihrer Freundschaft, unter anderem ein tiefes Engagement für den Tierschutz und die Liebe zu Rettungshunden."

Genau diese Website sorgte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen. Dort brüsten sich Harry und Meghan nämlich weiterhin mit ihren royalen Titeln, obwohl sie sich eigentlich schon lange von dem britischen Königshaus abgewandt haben. "Sie dürfen sie nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Es ist also eine ziemliche Verarschung für den Buckingham-Palast und der königlichen Familie, wenn sie ihre neue Website mit einem Wappen und dem Titel Sussex herausbringen", erklärte kürzlich ein Experte gegenüber GB News.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kanada

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de