So genießt Herzogin Meghan ihr Luxusleben in Los Angeles

Ist Herzogin Meghan (42) zu dekadent für die Royals? Während die Gerüchte immer lauter werden, dass Prinz Harry (39) zu seiner Familie zurückkehren möchte, fühlt sich seine Frau in Kalifornien pudelwohl. Immerhin ist der sonnige Staat nicht nur ihre Heimat, sondern auch das Zuhause der Superreichen. Das elegante Luxusleben steht ihr richtig gut: So schick geht Meghan jetzt mit ihrer Freundin in Los Angeles aus!

Die Schauspielerin wurde am Donnerstag beim Verlassen eines Promi-Hotspots, dem Restaurant Cipriani in Beverly Hills, von den Paparazzi überrascht. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen sie nach einem Mittagessen mit Clare Waight Keller (53), die die ehemalige Kreativdirektorin von Givenchy und zudem die Designerin von Meghans Hochzeitskleid ist. Doch auch die Herzogin bewies Stilbewusstsein – und einen teuren Geschmack. Über ihrem schlichten schwarzen Outfit trug sie einen braunen Kaschmirmantel von Max Mara zum stolzen Preis von rund 5.750 Euro.

Wäre sie Teil der königlichen Familie, müsste sie ihre Ausgaben für Mode vielleicht noch einmal überdenken. Prinzessin Kate (42) soll im letzten Jahr beispielsweise ihr Budget für Kleidung auf rund 65.000 Euro gesenkt haben, wie Page Six berichtet. Eingerechnet sind hier auch kostspieligere Teile wie ihr maßgeschneidertes Abendkleid für die Krönung.

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2023

Getty Images Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Mai 2023

