Überraschung! "Let's Dance" geht mit neuem Studio an Start

Schon bald wird wieder getanzt. Bei Let's Dance werden vierzehn mutige Stars am Freitagabend den Schritt auf das TV-Parkett wagen. Vor einem Millionenpublikum werden unter anderem Detlef D! Soost (53) und Lina Larissa Strahl (26) ihre bislang versteckten Tanzkünste unter Beweis stellen. Doch sowohl die prominenten Teilnehmer als auch die Fans der Show erwartet eine besondere Veränderung. Das "Let's Dance"-Studio erstrahlt in dieser Staffel in neuem Glanz!

Da Teile des Studios inzwischen in die Jahre gekommen seien, wolle die Produktion dem Set etwas Gutes tun. "Wir haben ein neues festliches Grunddesign, das sich zart an den Art-Déco-Stil anlehnt, ohne die typische 'Let’s Dance'-Welt zu verlassen", berichtet Mark Achterberg, Regisseur der Show, gegenüber DWDL. Auch die zuständige Executive Producerin, Stefanie Frebel, versichert, dass die Neuerungen keinen Grund zur Sorge für die treuen Fans seien. Demnach steht "das neu designte Jurypult da, wo es immer stand, die Tanzfläche ist genauso groß wie vorher, es gibt ein Auftrittstor", meint sie.

Schon heute Abend wird sich zeigen, wie genau das überarbeitete Studio aussieht. Denn dann heißt es mal wieder "Let's Dance"! In der großen Kennenlernshow werden nicht nur die ersten Gruppentänze auf dem neuen Boden präsentiert, sondern es werden auch die Paarungen der Staffel gebildet.

Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

RTL Die "Let's Dance"-Profitänzer

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der "Let's Dance"-Jury

Freut ihr euch schon auf das neue "Let's Dance"-Set? Nein, nicht wirklich. Ja, aber natürlich doch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



