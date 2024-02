Vor diesem Tanzstil fürchten sich die "Let's Dance"-Stars

Das trauen sie sich noch nicht zu! Endlich ist es wieder so weit: Let's Dance kehrt zurück ins deutsche Fernsehen! Auch in diesem Jahr wagen sich wieder einmal so einige Promis auf die berühmte Tanzfläche. Unter ihnen Lina Larissa Strahl (26), Gabriel Kelly (22) und Sophia Thiel (28)! Gemeinsam mit den ihnen zugeteilten Profis möchten sie die Kunst der Standardtänze erlernen – vor einigen Richtungen haben die "Let's Dance"-Kandidaten aber ganz schön Bammel, wie sie Promiflash erzählen!

"Ich fühle mich aktuell bei den langsameren Tanzstilen wohler, also langsamer Walzer, Rumba etc. Schnelle und flinke Tanzschritte machen mir noch zu schaffen", gibt Fitness-Influencerin Sophia offen im Promiflash-Interview zu. Bei Gabriel sieht es allerdings genau andersherum aus: "Die schnellen Tänze finde ich einen Tick spannender als die langsamen, da ich auch ein energetischer Typ bin." Lina habe dagegen besonderen Respekt vor Rumba und Samba – die Schauspielerin sehe sich eher bei einem romantischen Walzer. "In meiner Wunschvorstellung wird das ein sehr schöner Tanz", schwärmt sie.

Aber nicht nur einige Tanzstile bringen die Stars jetzt schon ins Schwitzen – sondern auch das harte Training! "Ich weiß, dass es hart werden soll, und ich bin auch ein bisschen anfällig für Verletzungen", erklärt der Sohn von Angelo Kelly (42) zudem im Gespräch. Auch Lina habe großen Respekt vor dem Trainingspensum.

RTL Sophia Thiel, Kandidatin bei "Let's Dance" 2024

RTL / Arya Shirazi Gabriel Kelly, Sohn von Angelo Kelly und "Let's Dance"-Kandidat

RTL / Arya Shirazi Lina Larissa Strahl, Schauspielerin

