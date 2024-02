Bereits vor Show-Aus kämpfte Wendy Williams mit Problemen!

Wendy Williams (59) stand jahrzehntelang als Moderatorin vor den Fernsehkameras. Vor allem ihre eigene Talkshow "The Wendy Williams Show" erfreute sich großer Beliebtheit. Im Juni 2022 wurde die Show dann allerdings abgesetzt – die TV-Persönlichkeit war jedoch schon seit Herbst 2021 nicht mehr als Showmasterin zurückgekehrt. Nun kommt ans Licht, mit welchen Problemen Wendy schon vor dem offiziellen Show-Ende zu kämpfen hatte!

Laut People wurden Anfang 2022 die Konten der Talkshow-Legende eingefroren – nachdem ihr damaliger Finanzberater behauptet hatte, sie sei "unzurechnungsfähig". Wendys Bank wandte sich infolgedessen dann an ein Gericht, um sie unter finanzielle Vormundschaft zu stellen – aufgrund von kognitiven Problemen habe angeblich die Gefahr bestanden, dass sie ausgebeutet werde. "Ich habe nie [Geld] ohne ihre Zustimmung genommen", wehrte sich allerdings Wendys Sohn, Kevin Hunter Jr. (23) in dem Dokumentarfilm "Where Is Wendy Williams?". Nichtsdestotrotz wurde im Mai 2022 ein unabhängiger Erziehungsberechtigter ernannt, der Wendys Finanzen sowie ihren Gesundheitszustand überwachen soll. Die Familie der 59-Jährigen reagierte mit Unverständnis auf diese Entscheidung.

Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem Wendy zu kämpfen hat: Während der Dreharbeiten für ihre Doku hatte sie mit Alkoholismus, einer Autoimmunkrankheit und einem Lymphödem zu kämpfen. "Es war schockierend und herzzerreißend, sie in diesem Zustand zu sehen", äußerte sich Wendys Nichte Alex Finnie gegenüber People.

Getty Images Wendy Williams im November 2016

Getty Images Kevin Hunter Jr. mit seiner Mutter Wendy Williams

Getty Images Moderatorin Wendy Williams

