Geschwollenes Gesicht: Amy Schumer hat seltene Krankheit

Amy Schumer (42) muss sich immer wieder mit Kommentaren über ihr Äußeres auseinandersetzen. Zuletzt kritisierten etwa Internet-User, dass sie ein geschwollenes Gesicht hätte. Dagegen musste sich die Komikerin schon wehren und erklärte, dass es an ihrer Endometriose läge. Aber es hat sie auch zum Nachdenken gebracht: Tatsächlich wurde bei Amy ein seltenes Syndrom festgestellt, dass bei ihr für Schwellungen sorgt.

In dem Newsletter "News Not Noise" gibt die Schauspielerin zu, dass sie unter dem seltenen Cushing-Syndrom leidet. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der zu viel Cortisol produziert wird und etwa zu einem geschwollenen Gesicht führen kann. Dem sei sie wegen der besorgten Stimmen im Netz nachgegangen: "Es waren ein paar verrückte Wochen für mich und meine Familie. Ich hatte nicht nur Angst um meine Gesundheit, sondern musste auch vor der Kamera stehen und das Internet einschalten. Aber ich danke Gott dafür. Denn so habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt."

Erst vor wenigen Tagen musste sich Amy schon rechtfertigen. Immer wieder bekommt sie Hass im Netz ab – sie denkt, das liegt an ihrem Äußeren. "Ich glaube, sie sind sauer, weil ich nicht dünner bin. Ich glaube, sie sind sauer, dass ich nicht hübscher bin", meinte Amy in ihrem Podcast "Not Skinny But Not Fat".

Getty Images Amy Schumer im März 2023

Getty Images Amy Schumer, Comedian

Getty Images Amy Schumer im April 2023

