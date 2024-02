"Größte Angst": Lola Weippert wurde von einem Ex betrogen!

Sie weiß, wovon sie spricht! Lola Weippert (27) ist unter anderem durch die Moderation des Reality-TV-Formats Temptation Island bekannt. Bei der Show testen Partner ihre gegenseitige Treue – und nicht selten ist das schon vor laufender Kamera wortwörtlich in die Hose gegangen. Doch wie läuft es bei der Beauty selbst in der Liebe? Aktuell ist sie Single. Doch auch sie machte in vergangenen Beziehungen schlechte Erfahrungen. Lola wurde von einem ehemaligen Partner betrogen!

Die 27-Jährige offenbarte in einem Instagram-Beitrag Details aus ihrer Vergangenheit. "Wenn man betrogen wird und mit der Person zusammen bleibt, wird man oft dafür verurteilt", erklärt sie. Sie sei selbst mit der Person zusammen geblieben, die ihre "größte Angst" wahr werden ließ. "Wir leben unser Leben hier und jetzt nur einmal, also investiert in euch und lernt euch zu lieben und zu respektieren", motivierte die Influencerin ihre Fans dahingehend.

Das Ganze sei auch einer der Gründe dafür, dass die TV-Bekanntheit keine berühmten Männer datet. "Ich will keinen Promi an meiner Seite. Viele stellen sich das immer so toll vor, einen Promi als Freund zu haben. Ich kann euch sagen: Lohnt sich zu 99 Prozent nicht", behauptete sie bei einer Fragerunde auf Instagram. "Sie denken nur an sich, haben kaum Zeit. Man muss sie immer teilen, sind nicht bereit, Kompromisse einzugehen und sind selten treu", erklärte Lola anschließend.

RTL / Frank J. Fastner Lola Weippert, "Temptation Island"-Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert beim Yoga

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Juli 2023

